В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета". Там пояснили, что в 2020 году пенсии будут индексировать таким образом, чтобы опередить инфляцию.

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

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