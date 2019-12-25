Экономика
Брянск.НьюсС 1 января 2020 года вырастут пенсии у 280 тысяч брянских пенсионеров
С 1 января 2020 года увеличится страховая пенсия более чем у 280 тысяч неработающих брянских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет на 900 рублей и составит 14882 рубля.
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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
Более 350 тысяч неработающих пенсионеров Вологодчины получат повышенную страховую пенсию
Медиа-Центр 35media.ru24 декабря в 02:35
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Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр
КП - Молдова25 декабря в 09:16
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