с чего всё началось

Отмечается, что с 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.

Минтруд заявил о росте пенсий в 2019 году

Происшествия В центре Берлина произошла стрельба В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Происшествия На Украине раскольники избили священников канонической церкви Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников.

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе блондинки Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.

Политика Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Общество В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.

Происшествия На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком "№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Происшествия В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.

Технологии Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.

Фигурное катание Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке» Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.