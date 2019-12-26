С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.

Политика Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.

Шоу-бизнес Кристина Асмус попала в больницу на скорой Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.

Политика Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.

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Политика Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".

Здоровье Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.

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Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.