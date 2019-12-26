Общество

Челнинские известияЧелнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
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Страховые пенсии проиндексируют на 6,6% с 1 января 2020 года

MagadanMedia.ru26 декабря в 23:52

В Пензенской области с 1 января изменится размер страховой пенсии

Провинция.ру26 декабря в 23:59

Страхование как прибавка к пенсии: варианты и способы

Собеседник27 декабря в 08:16

Актуальные вопросы пенсионного законодательства

Слава Севастополя27 декабря в 04:00

Утильсбор, пенсии и платежи за ЖКУ. Как изменится жизнь россиян с 1 января

Smolnarod.ru27 декабря в 05:09

В январе доходы пенсионеров вырастут

Назарово-Онлайн26 декабря в 20:29

Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Челнинские известия27 декабря в 09:00
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Авто

Volkswagen начал приём заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7

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Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
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По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
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Россиянин Ретивых занял четвертое место в спринте «Тур де Ски»

Газета.Ru 07:23
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Кристина Асмус попала в больницу на скорой

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Известия 17:09
Политика

Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев

Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».
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Портал Поиск 27 декабря в 10:00
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.
News.ru вчера в 08:50
Общество

Нью-йоркский кардиолог подал в суд на Apple

Преподаватель нью-йоркской медицинской школы доктор Джозеф Визел в пятницу подал иск против компании в федеральный суд Бруклина.
Aobe.ru вчера в 18:43
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Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
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Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

ТАСС Наука 27 декабря в 05:19
Политика

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Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Московский Комсомолец 18:31
Наука

LiveScience (США): что мы узнали о мозге в 2019 году (LiveScience)

Каждый год появляются новые открытия, дающие нам все больше знаний об этом удивительном органе.
ИноСМИ 16:44
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На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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Здоровье

Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта

Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.
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В России введут жесткие ограничения для электронных сигарет и кальянов

Электронные сигареты и различные устройства для выпаривания смесей окончательно приравняют к сигаретам.
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Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на прощание с Волчек из-за высокого давления

Сегодня с утра началось прощание с Галиной Волчек в театра на Чистопрудном бульваре, куда пришли многие фанаты и коллеги актрисы.
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Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации ГУП и МУП

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому к 2025 году в стране должны исчезнуть государственные и муниципальные унитарные предприятия.
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Америка назвала способ избежать санкций за «Северный поток-2»

В положении о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2», говорится о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, а также о запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в США.
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ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Политика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
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В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

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Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова

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Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone

Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
iReactor 18:28
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Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

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Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
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Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
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В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Российская газета вчера в 06:12
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