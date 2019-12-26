Общество
Челнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
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Утильсбор, пенсии и платежи за ЖКУ. Как изменится жизнь россиян с 1 января
Smolnarod.ru27 декабря в 05:09
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