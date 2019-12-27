Общество

Челнинские известияЧелнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

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С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:09, Ашберн
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