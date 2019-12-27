Общество
Челнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В апреле следующего года пенсии повысят на 7%. Коснется это и жителей Ивановской области
Ивтелерадио27 декабря в 09:21
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе с военными США
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где дислоцируются американские военные.
Экономика
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт США в Сирии
Российская военная полиция в Сирии заняла опорный пункт, который в начале месяца покинул американский контингент.
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Политика
Зеленский поменял бы сто «беркутовцев» на одного разведчика
Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которых обвиняли в стрельбе по участникам протестных акций 2014 года, стали участниками обмена пленными по политическим мотивам.
Хоккей
Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ
Заключительная треть матча прошла без результативных действий, что не помешало подопечным Валерия Брагина одержать самую крупную победу над канадцами в истории.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге
Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Хоккей
Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Экономика
Foreign Affairs (США): голодающее государство (Foreign Affairs)
В Соединенных Штатах общие налоговые поступления, выплачиваемые на всех уровнях государственного управления, сократились почти на 4% за последние два десятилетия, с 32% в 1999 году до примерно 28% на сегодняшний день, и этот спад уникален в современной истории среди богатых государств.
Происшествия
На военном параде в Йемене взорвался беспилотник
По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали. Парад проходил на стадионе ас-Сумуд, когда над трибуной взорвался беспилотник.
Здоровье
Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день
Специалисты развеяли миф о норме употребления двух литров воды в день и рассказали, как определить необходимый индивидуальный дневной объем жидкости и пить ее правильно.
Кино
Фёдор Бондарчук о фильме «Вторжение»: Актёрам пришлось несладко
1 января на экраны выходит фантастический фильм "Вторжение", действие которого разворачивается через три года после падения инопланетного корабля на Чертаново (о чём в 2017 году сняли "Притяжение").
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Общество
СМИ сообщили о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшие несколько дней покинет свой пост.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Здоровье
Врач рассказала об особенностях приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.