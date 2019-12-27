Общество

Челнинские известияЧелнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
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Актуальные вопросы пенсионного законодательства

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В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

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Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
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На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
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В Челнах за год отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей

Индекс промышленного производства по итогам 2019-го года составил 100,2% По итогам 2019 года в Челнах зафиксирован индекс промышленного производства на уровне 100,2%. За прошедшие 12 месяцев компании автограда отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей, рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев в ходе итогового совещания в исполкоме.
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«Милан» готов отпустить Чалханоглу. Игроком интересуется «Лестер»

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Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

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С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

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В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
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В России назвали число недовольных своим местом работы

Большая часть жителей России (52%) призналась, что недовольна нынешним местом своей работы.
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В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
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В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей

Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
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«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина

"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
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