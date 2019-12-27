Общество
Челнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
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В апреле следующего года пенсии повысят на 7%. Коснется это и жителей Ивановской области
Ивтелерадио27 декабря в 09:21
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Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Происшествия
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47
Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Кино
Продюсер «Мандалорца» назвал сроки выхода второго сезона
Стало известно, когда потоковый сервис Disney+ начнёт показывать второй сезон сериала «Мандалорец».
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Экономика
В Челнах за год отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей
Индекс промышленного производства по итогам 2019-го года составил 100,2% По итогам 2019 года в Челнах зафиксирован индекс промышленного производства на уровне 100,2%. За прошедшие 12 месяцев компании автограда отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей, рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев в ходе итогового совещания в исполкоме.
Футбол
«Милан» готов отпустить Чалханоглу. Игроком интересуется «Лестер»
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем
В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Хоккей
Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Армия и оружие
Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57
Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены
Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
Общество
В России назвали число недовольных своим местом работы
Большая часть жителей России (52%) призналась, что недовольна нынешним местом своей работы.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина
"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж
Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Наука
Киты ловят рыбу с задержкой
Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Шоу-бизнес
Андрей Разин поет песни Шатунова под его фонограмму
Музыкальный продюсер Андрей Разин начал выступать по стране с песнями Юрия Шатунова – такое заявление сделал сам Юрий в ходе программы «Привет, Андрей!» на телеканале Россия.