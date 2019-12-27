С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".

Происшествия На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47 Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Экономика Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы «Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Экономика В Челнах за год отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей Индекс промышленного производства по итогам 2019-го года составил 100,2% По итогам 2019 года в Челнах зафиксирован индекс промышленного производства на уровне 100,2%. За прошедшие 12 месяцев компании автограда отгрузили продукции на 355,5 млрд рублей, рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев в ходе итогового совещания в исполкоме.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.

Футбол «Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина "Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".

Наука Киты ловят рыбу с задержкой Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.

Экономика Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера» Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».