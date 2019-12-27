Общество
Челнинские известияНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсии
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В Набережных Челнах это коснется 105 тысяч человек. Увеличение размера пенсии у каждого получателя будет разным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В апреле следующего года пенсии повысят на 7%. Коснется это и жителей Ивановской области
Ивтелерадио27 декабря в 09:21
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Спорт
Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте
В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски".
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Политика
Немцы отвели Меркель и Путину главную роль в решении мировых проблем
Большинство жителей Германии полагают, что канцлер страны Ангела Меркель и президент России Владимир Путин лучше всего смогут справиться с глобальными вызовами во внешней политике в 2020 году.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Технологии
Приложение Mir Pay в России могут сделать обязательным для смартфонов
Аналог Samsung Pay и Apple Pay, российская служба мобильных бесконтактных платежей по NFC для карт "Мир" Mir Pay может стать обязательным ПО для смартфонов.
Происшествия
В Свердловской области пропали двое туристов
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, поиски двух туристов ведутся в Карпинском городском округе, они отправились с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном
Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы, а также лишение свободы за сделки, связанные с незаконно добытым янтарем, нефритом и иными полудрагоценными камнями.
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
Эксперт рассказал об уникальности гиперзвукового комплекса «Авангард»
Общество
Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми
Психиатр просит не выходить на улицу в нетрезвом состоянии: нередки случаи, когда пьяные засыпали и замерзали на улице.
Кино
Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» не смогли в телешоу ответить на вопрос о декабристах
Баршак сыграл в фильме штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, который был отправлен на каторгу Николаем I и помилован Александром II спустя 30 лет.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Хоккей
Форвард США Калиев: «Тренировался у Ларионова, а кумиром был Овечкин»
Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с Россией и рассказал о своих узбекских корнях.
Политика
В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа
В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.