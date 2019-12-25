Экономика
ГТРК КалугаНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсию
С 1 января 2020 года в России вырастет размер страховой пенсии. Индексация составит чуть более 6,5% и коснётся неработающих пенсионеров. В Калужской области рассчитывать на прибавку смогут 213 тысяч нынешних получателей пенсий, а также те, кто уволился с работы в срок до сентября 2019 года.
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Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука
Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00
В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии
Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
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