Экономика

ГТРК КалугаГТРК КалугаНеработающим пенсионерам проиндексируют пенсию

С 1 января 2020 года в России вырастет размер страховой пенсии. Индексация составит чуть более 6,5% и коснётся неработающих пенсионеров. В Калужской области рассчитывать на прибавку смогут 213 тысяч нынешних получателей пенсий, а также те, кто уволился с работы в срок до сентября 2019 года.
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