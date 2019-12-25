С 1 января 2020 года в России вырастет размер страховой пенсии. Индексация составит чуть более 6,5% и коснётся неработающих пенсионеров. В Калужской области рассчитывать на прибавку смогут 213 тысяч нынешних получателей пенсий, а также те, кто уволился с работы в срок до сентября 2019 года.

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Политика Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Спорт В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Космос Обнаружены три новые планетные системы Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

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Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.