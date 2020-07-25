Политика

РБКРБКНерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает
 NDR Info.
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В СМИ напомнили, что прокладка «Северного потока - 2» пока невозможна из-за нереста трески

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