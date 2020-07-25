Политика
РБКНерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает NDR Info.Вести.Ru09:58
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Общество
ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUM 03:38
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Наука
Обнаружен белок, который скрывает коронавирус от иммунитета
РИА ОмскПресс вчера в 21:05
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv 23 июля в 01:53
Общество
В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
РБК 11:19
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес
53-летняя Яна Поплавская впервые стала бабушкой
Накануне в своем микроблоге в Instagram Яна Поплавская поделилась радостным событием. У старшего сына телеведущей Клима родился ребенок.
Вокруг ТВ 04:14
Политика
«Фултонская речь 2.0». Грозит ли миру новая холодная война
Отношения двух стран накалились до исторического предела. За что Вашингтон ополчился на Пекин и есть ли выход, разбиралось РИА Новости.
РИА Новости 01:00
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Кино
Два российских фильма оценит жюри Венецианского кинофестиваля
ИА Красная Весна 23 июля в 17:06
Авто
Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором
Обновленный WRX STI получит 2,4-литровый наддувный оппозитный двигатель, который использован для кросса Ascent.
Letnews.ru вчера в 02:26
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ
В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
К началу 2021 модельного года российский офис Skoda обновил оснащение четырех своих моделей из пяти.
Автоновости дня 12:39
Общество
Международное авиасообщение возобновится для России с 1 августа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения в России с 1 августа.
Live24 08:08