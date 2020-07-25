Политика
РБКНерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает NDR Info.Вести.Ru09:58
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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Газета.Ru вчера в 03:56
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Известия 09:43
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Экономика
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РБК 22 июля в 09:53
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Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
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RT на русском 08:47
Здоровье
Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе
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Псковское агентство информации 03:21
Футбол
«Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»
Казанский «Рубин» отказался продавать в московский «Спартак» Хвичу Кварацхелию.
Советский спорт 06:25
Политика
Эрдоган встретился с главой ливийского ПНС Сарраджем
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на администрацию турецкого лидера.
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
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В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Космос
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Ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует 30 июля, говорится в сообщении Роскосмоса.
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Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором
Обновленный WRX STI получит 2,4-литровый наддувный оппозитный двигатель, который использован для кросса Ascent.
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"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
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Происшествия
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Коммерсантъ 05:47
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Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
Live24 вчера в 02:03
Финансы
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В отличие от предыдущей Venza, которая была кроссовером на базе Camry, новая модель взята из японской линейки Toyota, где она называется Harrier.
Avtovesti.com 04:28