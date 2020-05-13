Финансы

ВедомостиВедомостиНерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

Нерезиденты – основные «проводники» волатильности на валютном рынке, пишет ЦБ. В марте они скупили валюты на 389 млрд руб. – максимум с 2014 г. ЦБ с 10 марта начал продажу валюты в рамках бюджетного правила из фонда национального благосостояния (ФНБ) при снижении цены нефти Urals ниже $42,4/барр.
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Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

РБК12:31

Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

Ведомости13:43

Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

Интерфакс12:52

ЦБ: нерезиденты в три раза сократили в РФ покупку валюты

BFM.ru16:35

Нерезиденты возобновили в апреле покупки российских активов

Finam.Ru12:19

ЦБ: нерезиденты в апреле купили валюты на биржевых торгах в три раза меньше, чем в марте

ТАСС12:14

Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

ПРАЙМ12:35
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