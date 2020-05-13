На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.

Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

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