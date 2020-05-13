Финансы

РБКРБКНерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

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На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.
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Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

Интерфакс12:52

Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

РБК12:31

ЦБ: нерезиденты в апреле купили валюты на биржевых торгах в три раза меньше, чем в марте

ТАСС12:14

Нерезиденты возобновили в апреле покупки российских активов

Finam.Ru12:19

Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

ПРАЙМ12:35
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