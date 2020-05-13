Финансы
РБКНерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле
На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.
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Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
РИА Новости вчера в 03:13
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 12 мая в 02:48
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
ЕГЭ перенесут на более поздний срок
В среду, 13 мая, стало известно о переносе сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок.
Блокнот Волжский вчера в 08:28
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Общество
Победа возобновляет полеты по России с 1 июня
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, поэтапное возобновление полетов, как и планировалось, начнется с 1 июня.
Travel Russian News вчера в 04:52
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник 12 мая в 14:56
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
Live24 12 мая в 07:50
Киберспорт
The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру 12 мая в 12:46
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Экономика
Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
Потерявшим работу россиянам предложили дать скидку на ОСАГО
13 апреля Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что средняя стоимость ОСАГО упала на 11 процентов в 53 регионах РФ.
Вечерняя Москва 00:11
Происшествия
Ещё одна курганская больница закрыта на карантин
Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Экономика
В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54