Финансы

РБКРБКНерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

3 фото
На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

Интерфакс12:52

Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

РБК12:31

ЦБ: нерезиденты в апреле купили валюты на биржевых торгах в три раза меньше, чем в марте

ТАСС12:14

Нерезиденты возобновили в апреле покупки российских активов

Finam.Ru12:19

Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

ПРАЙМ12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
468
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
188
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
771
Происшествия

Двух начальников полиции задержали в российском городе

Lenta.ru 09:45
51
Происшествия

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
56
Общество

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
130
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу чешского производителя, скидки на весь модельный ряд Skoda достигают 300 тысяч рублей.
Новые автомобили 02:02
66
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,7K
Армия и оружие

Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США

Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело вчера в 02:39
393
Футбол

Жена Гарая показала стриптиз бывшему защитнику «Зенита»

Жена 33-летнего аргентинского футболиста показала стриптиз своему мужу.
Спорт-Экспресс 13:10
Кино

Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере

Российский актёр Александр Петров рассказал, с кем из актрис ему понравилось целоваться в фильме больше всего.
News.ru 07:19
26
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
9
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,3K
Гаджеты

OnePlus 8 Pro оснащен камерой с фотохромным фильтром

Как пишут сетевые источники, флагманский смартфон OnePlus 8 Pro имеет 5-мегаписельную камеру с фотохромным фильтром.
Anonsens 11:37
1
Общество

Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
410
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки против коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Газета.Ru 12:13
164
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
7
Общество

Власти Калининградской области ужесточили масочный режим

В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
13
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о «чипизации» людей

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации в соцсетях о связи коронавируса, вакцинации, чипизации, Билла Гейтса и технологии 5G, передает «Интерфакс».
BFM.ru 13:15
1
Экономика

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
36
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
112
Путешествия

Власти могут разрешить открытие санаториев в Сочи с июня

Пляжный сезон на Черном море может состояться: в Сочи с 1 июня отменят пропуска и начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Интерфакс 09:36
765
Общество

Российский патологоанатом описал диагностику смерти от коронавируса

В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

Электрическая модель, по заявлению разработчиков, станет более бюджетной альтернативой американской Tesla, но превзойдет её по оснащению.
Car.ru 09:59
Происшествия

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
86
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
23
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
34
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
36
Политика

Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде

Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное