Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог

Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, причиной этому является тот факт, что Лукашенко не последователен в своих заявлениях.
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с чего всё началось

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
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