Политика
Газета.Ru«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, причиной этому является тот факт, что Лукашенко не последователен в своих заявлениях.
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с чего всё началось
Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний.Вечерняя Москвавчера в 10:53
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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко
Вечерняя Москвавчера в 10:53
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