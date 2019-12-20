Общество

Газета.RuГазета.RuНештрафуемый порог превышения скорости снизят

Акимов отметил, что ни в одной из цивилизованных стран мира нет столь большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Вице-премьер добавил, что вводить изменение хотят постепенно, с использованием пилотных зон в течение 2020 года.
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с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

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Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

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РБК10:09

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости09:23

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RT на русском10:16

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35

Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

ТАСС09:01
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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