Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

с чего всё началось

Акимов отметил, что ни в одной из цивилизованных стран мира нет столь большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Вице-премьер добавил, что вводить изменение хотят постепенно, с использованием пилотных зон в течение 2020 года.

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