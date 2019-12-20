Общество
Газета.RuНештрафуемый порог превышения скорости снизят
Акимов отметил, что ни в одной из цивилизованных стран мира нет столь большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Вице-премьер добавил, что вводить изменение хотят постепенно, с использованием пилотных зон в течение 2020 года.
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с чего всё началось
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.РИА Новости09:23
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