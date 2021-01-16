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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Нескольким категориям российских граждан в 2021 году повысят пенсию до 30 тысяч рублей

Пособие подрастет за счет индексации. Те, кто в 2019 году получал 25 тысяч рублей, в 2021 году смогут рассчитывать на 30 326 рублей. Пенсия в 26 тысяч увеличится до 31 539 рублей.В источнике
БрянскToday
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Сиб.фм

Пенсии в России увеличили: кто получит больше 30 тысяч рублей уже в январе 2021

Сиб.фмвчера в 23:21
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SM News13 января в 09:18
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Некоторые пенсионеры получат пенсию более 30 тысяч рублей

Копейский рабочий12 января в 23:54
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В 2021 пенсионеры в России станут получать больше. Для кого вырастут выплаты?

Весьма13 января в 03:28
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RuNews24.ru12 января в 18:17
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Кто в 2021 году будет получать пенсию более 30 тысяч рублей

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