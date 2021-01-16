Нескольким категориям российских граждан в 2021 году повысят пенсию до 30 тысяч рублей
Пособие подрастет за счет индексации. Те, кто в 2019 году получал 25 тысяч рублей, в 2021 году смогут рассчитывать на 30 326 рублей. Пенсия в 26 тысяч увеличится до 31 539 рублей.В источнике
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В России нескольким категориям граждан в новом 2021 году повысят пенсию до 30 тыс. рублей
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В России нескольким категориям граждан в 2021 году повысят пенсию до 30 тыс. рублей
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