Происшествия

ИнфоросВ Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС. Очаг пожара находился на втором этаже здания.
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Главные новости к утру 11 мая

Коммерсантъ00:07

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Интерфакс01:35

Раскрыто состояние пострадавших при пожаре в подмосковном хосписе

РИА Новостивчера в 21:06

В хосписе для престарелых в Подмосковье девять лежачих больных погибли во время пожара

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:29

Власти сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в хосписе Опалихи

РБКвчера в 20:14

Площадь пожара в хосписе для престарелых в Подмосковье составила около 30 кв. м

ТАСС01:50

Более 15 человек остаются в горящем хосписе под Москвой

РЕН ТВвчера в 17:36
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле в России снизились в три раза

"АвтоВАЗ" в апреле продал в России 10 055 машин, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:33
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
2,9K
Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
69
Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС 09 мая в 16:29
1,1K
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Происшествия

Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест

Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения.
ТАСС 02:37
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Игры

Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
19
Наука

Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Сообщается, что это может быть связано с более высокой концентрацией в крови мужчин ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы.
Комсомольская правда вчера в 22:33
1
Здоровье

Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация.
РИА Новости 03:11
Здоровье

В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек

Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.
SM News 03:09
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Шоу-бизнес

Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати

Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru вчера в 07:43
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Футбол

Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович пропустит три месяца из-за перелома правой стопы, сообщается в «твиттере» радиостанции Onda Cero.
Чемпионат вчера в 15:15
Происшествия

Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса

Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
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Пожар в доме престарелых «Третий возраст» в МосквеБольше новостей по теме
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