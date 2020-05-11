Происшествия
ИнфоросВ Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС. Очаг пожара находился на втором этаже здания.
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В хосписе для престарелых в Подмосковье девять лежачих больных погибли во время пожара
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:29
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле в России снизились в три раза
"АвтоВАЗ" в апреле продал в России 10 055 машин, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:33
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Армия и оружие
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка
Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС 09 мая в 16:29
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Происшествия
Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест
Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения.
ТАСС 02:37
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Наука
Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом
Сообщается, что это может быть связано с более высокой концентрацией в крови мужчин ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы.
Комсомольская правда вчера в 22:33
Здоровье
Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация.
РИА Новости 03:11
Здоровье
В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек
Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.
SM News 03:09
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати
Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru вчера в 07:43
Футбол
Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович пропустит три месяца из-за перелома правой стопы, сообщается в «твиттере» радиостанции Onda Cero.
Чемпионат вчера в 15:15
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса
Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Шоу-бизнес
Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери
Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47