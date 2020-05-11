Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС. Очаг пожара находился на втором этаже здания.

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

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