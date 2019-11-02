Происшествия
Газета.RuНа танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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с чего всё началось
"Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы", - сообщает ДВСУТ СК РФ.Российская газетавчера в 23:55
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:32
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
КП - Владивостоквчера в 23:51
Возбуждено уголовное дело: в Приморье СКР изучает обстоятельства трагедии на танкере
Восток-Медиавчера в 23:01
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Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится
Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
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Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Происшествия
В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек
Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru вчера в 14:39
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс 31 октября в 04:45
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 30 октября в 20:15
Шоу-бизнес
Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
Рамблер вчера в 06:20
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Тарантас Ньюс 31 октября в 12:23
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции
Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
РБК вчера в 05:39
Футбол
ЦСКА прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Спорт-Экспресс вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Reuters: в США начали расследование в отношении владельца TikTok
Как отмечает Reuters, в настоящее время владелец TikTok ведет переговоры с CFIUS о мерах, которые могут быть приняты, чтобы избежать отчуждения приобретенных им активов Musical.ly.
ТАСС вчера в 18:37
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК вчера в 20:12
Здоровье
ВИЧ-инфицированные жалуются на дефицит жизненно важного лекарства
ВИЧ-инфицированные жалуются на дефицит жизненно важного для них лекарства.
Прима 30 октября в 09:07
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Армия и оружие
В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец
Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.
REGNUM 01:03
Политика
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году
Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Армия и оружие
Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
REGNUM вчера в 05:40
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты
Начался международный бета-тест EMUI 10
Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 31 октября в 21:00
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку
Телеведущий Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в Америку вместе со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой.
Телепрограмма вчера в 23:48