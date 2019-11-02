с чего всё началось

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Единоборства Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Происшествия В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Происшествия SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Общество Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).

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Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.

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Авто Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.

Общество Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).

Общество Reuters: в США начали расследование в отношении владельца TikTok Как отмечает Reuters, в настоящее время владелец TikTok ведет переговоры с CFIUS о мерах, которые могут быть приняты, чтобы избежать отчуждения приобретенных им активов Musical.ly.

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Происшествия 39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.

Происшествия Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Армия и оружие В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.

Политика Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.

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Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.