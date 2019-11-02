Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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с чего всё началось
"Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы", - сообщает ДВСУТ СК РФ
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Российская газетавчера в 23:55

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье

PrimaMedia.ruвчера в 22:32

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере

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Восток-Медиавчера в 23:01

Опубликовано видео с танкером в Находке, на борту которого взорвался газ

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Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

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РЕН ТВвчера в 21:24

В Росморречфлоте подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера «Залив Америка»

ТАСС00:15
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Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
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Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
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Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Авто

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Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
РБК вчера в 05:39
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РБК вчера в 20:12
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ВИЧ-инфицированные жалуются на дефицит жизненно важного лекарства

ВИЧ-инфицированные жалуются на дефицит жизненно важного для них лекарства.
Прима 30 октября в 09:07
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

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Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.
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Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

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Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

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Дни24 31 октября в 21:00
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку

Телеведущий Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в Америку вместе со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой.
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