Происшествия

Вести.RuВести.RuНесколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.
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Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

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