Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

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