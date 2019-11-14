Сегодня утром в Агинском районе микроавтобус Hyundai залетел под колеса ЗИЛа. Один человек умер при транспортировке в больницу, сообщили в пресс-службе минзлрава.

Несколько человек погибло в ДТП в Агинском районе

Происшествия В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.

Происшествия В корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.

Политика Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Происшествия В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Политика В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.