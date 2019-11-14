Происшествия

Байкал24Байкал24Несколько человек погибло в ДТП в Агинском районе

Сегодня утром в Агинском районе микроавтобус Hyundai залетел под колеса ЗИЛа. Один человек умер при транспортировке в больницу, сообщили в пресс-службе минзлрава.
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Двух пострадавших в смертельном ДТП доставили из Агинского в Читу

Московский Комсомолец Чита03:25

Спасатели рассказали, как доставали 12 пострадавших в двух ДТП под Агинским

Чита.Ру01:56

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ТАССвчера в 10:20

В Агинском районе Забайкалья за сутки в двух крупных ДТП погибли десять человек

Znak.comвчера в 20:27

Две иномарки столкнулись в Забайкалье, погибли четыре человека

REGNUMвчера в 12:09

Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

Российская газетавчера в 20:41

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

РЕН ТВвчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Озвучен гонорар Аллы Пугачевой за минский концерт

Bimru.ru 02:09
Происшествия

В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими

Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

В корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора

В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.
РИА Новости 02:16
Общество

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села

Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 12 ноября в 14:35
Космос

Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Известия 00:31
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия

В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки

В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

Житель Петербурга забирал ребенка из сада с гранатой и автоматом

В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
Регион online вчера в 07:57
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес

Софья Эрнст впервые рассказала о муже, детях и свадьбе

Софья Эрнст и Константин Эрнст Рассказала Софья Эрнст и о своих творческих планах.
Вокруг ТВ вчера в 06:33
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Политика

В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Армия и оружие

Российские специалисты создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

«Баргузин» напоминает состав товарного поезда. Между ними практически нет отличий.
Государственные Вести 01:21
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Общество

КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров

Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.
Pravda.Ru 12 ноября в 02:13
Технологии

В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
РЕН ТВ 12 ноября в 22:45
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