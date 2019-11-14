Происшествия
Байкал24Несколько человек погибло в ДТП в Агинском районе
Сегодня утром в Агинском районе микроавтобус Hyundai залетел под колеса ЗИЛа. Один человек умер при транспортировке в больницу, сообщили в пресс-службе минзлрава.
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В Агинском районе Забайкалья за сутки в двух крупных ДТП погибли десять человек
Znak.comвчера в 20:27
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Происшествия
В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими
Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
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Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
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Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
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Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
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Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
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МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
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Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Армия и оружие
Российские специалисты создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
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Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
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КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров
Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.
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В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.