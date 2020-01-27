Армия и оружие
Вести.RuРядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Возле американского посольства в Багдаде взорвались ракеты – четыре или пять штук, как утверждают различные источники. Взрывы произошли в "зеленой зоне". О пострадавших пока ничего не известно, передает ТАСС.
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Ньюкасл»
По информации Sky Sports, на клуб с Туманного Альбиона претендует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана, в распоряжении которого находится суверенный фонд его страны.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Наука
Ученые показали модель атмосферы древней Земли
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, американские ученые воссоздали модель атмосферы древней Земли.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Футбол
Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена
При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.
Кино
С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре
С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Общество
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Общество
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.