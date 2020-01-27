Возле американского посольства в Багдаде взорвались ракеты – четыре или пять штук, как утверждают различные источники. Взрывы произошли в "зеленой зоне". О пострадавших пока ничего не известно, передает ТАСС.

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

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