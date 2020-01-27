Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Возле американского посольства в Багдаде взорвались ракеты – четыре или пять штук, как утверждают различные источники. Взрывы произошли в "зеленой зоне". О пострадавших пока ничего не известно, передает ТАСС.
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США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

Вести.Ruвчера в 23:38

При обстреле посольства США в Багдаде пострадали несколько человек

Комсомольская правдавчера в 22:23

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новостивчера в 18:46

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ruвчера в 19:53

Три ракеты ударили по посольству США в Ираке

Коммерсантъвчера в 19:27

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

РБКвчера в 22:46

В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ТАССвчера в 19:03
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Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Футбол

Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Ньюкасл»

По информации Sky Sports, на клуб с Туманного Альбиона претендует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана, в распоряжении которого находится суверенный фонд его страны.
Газета.Ru вчера в 08:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Наука

Ученые показали модель атмосферы древней Земли

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, американские ученые воссоздали модель атмосферы древней Земли.
ToDay News Ufa 25 января в 01:39
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews 24 января в 16:07
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor 25 января в 14:32
Происшествия

В Омской области пять человек погибли, отравившись метанолом

REGNUM 01:20
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы

Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Новые Известия вчера в 04:25
Футбол

Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена

При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.
NewInform вчера в 19:38
Кино

С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре

С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Афиша Daily 25 января в 05:20
Общество

Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы

Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Общество

На Кубани объяснили слова Кондратьева про Мамаев курган

СочиСтрим 01:56
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Известия 25 января в 19:21
Общество

В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
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