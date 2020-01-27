Политика
РИА НовостиНесколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии. Отмечалось, что пострадавших нет. "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов.
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Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Игры
CD Projekt RED о Cyberpunk 2077: «Оптимизацией всегда занимаются на последнем этапе разработки. Мы хотим сделать игру максимально безупречной»
Во время создания игры многие вещи не оптимизируют – потому что их постоянно изменяют и дорабатывают.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Общество
В Барнауле закрылась известная кофейня Granmulino
Некогда популярная кофейня Granmulino закрылась в Барнауле.
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Лучшим фильмом был признан «Текст» режиссера Клима Шипенко. Лучшим актером стал Александр Петров за роль в этой кинокартине, сообщает ТАСС.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока
Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Здоровье
Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед
Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Футбол
Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Здоровье
Китайские медики сообщили о второй волне коронавируса
Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа в китайской провинции Хубэй, вступает во вторую пиковую фазу.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Космос
В Челябинском метеорите нашли новый минерал
В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.