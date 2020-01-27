Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии. Отмечалось, что пострадавших нет. "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов.

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

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