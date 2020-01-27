Политика

РИА НовостиРИА НовостиНесколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии. Отмечалось, что пострадавших нет. "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов.
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При обстреле посольства США в Багдаде пострадали несколько человек

Комсомольская правда22:23

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости18:46

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ru19:53

Три ракеты ударили по посольству США в Ираке

Коммерсантъ19:27

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

Газета.Ru20:52

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

РБК22:46

В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ТАСС19:03
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Во время создания игры многие вещи не оптимизируют – потому что их постоянно изменяют и дорабатывают.
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Китайские медики сообщили о второй волне коронавируса

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Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
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В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
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