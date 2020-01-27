Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, передает РИА "Новости". По данным местных СМИ, в настоящее время вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства Соединенных Штатов людей.

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

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