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РИА Новости
РИА Новости 

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.В источнике
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Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Комсомольская правда17:30
ТАСС

Марш оппозиции завершился в центре Минска

ТАССвчера в 10:12
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:59
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новостивчера в 10:44
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ruвчера в 07:59
Известия

Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии 100 демонстрантов

Известиявчера в 13:56

В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.com25 сентября в 08:37
8

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
27

Military Watch: США не заставят РФ отказать Ирану в военных контрактах

Россия будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Ираном, несмотря на возможное введение ограничительных мер со стороны Запада, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Слово и Деловчера в 15:07
3

Владелица японского секс-бюро обвинила власти в нарушении конституции

Владелица токийской компании, предоставляющей услуги секс-работниц, подала накануне в суд на государство, заявив, что полное исключение секс-индустрии из программы денежных выплат для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса, является дискриминацией, запрещенной конституцией.
ИА Красная Весна24 сентября в 03:31