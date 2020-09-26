Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.