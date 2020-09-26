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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звездавчера в 10:14
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:59
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАССвчера в 07:55
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новостивчера в 10:44
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ruвчера в 07:59
Вести.Ru

Задерживать Багинскую все же не стали

Вести.Ruвчера в 09:51

Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался
Avia.pro18:29
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На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
REGNUMвчера в 15:44
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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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Universal Hydrogen и Magnix строят самый большой водородный самолет

Молодой калифорнийский стартап Universal Hydrogen, занимающийся поставками топлива, запустил проект по разработке сменной водородной силовой установки для уже существующих самолетов и намерен испытать ее на 40-местном двухмоторном пассажирском «Бомбардье Дэш 8» (DHC-8), который станет самым большим водородным гражданским самолетом в мире, пишет New Atlas.
Хайтек+24 сентября в 05:44
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.
Ruposters.ru25 сентября в 10:24
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