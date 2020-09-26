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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о 99 задержанных на «Женском марше» в Минске

Коммерсантъвчера в 10:47
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:59
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новостивчера в 10:44
РБК

В Минске задержали участниц «Женского марша»

РБКвчера в 08:20
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звездавчера в 10:14
Московский Комсомолец

Правозащитники насчитали более 100 задержанных в Минске

Московский Комсомолец23 сентября в 15:46

Японцы высказались против освоения Курил Россией

Японцы отмечают, что «резкое ускорение «россиизации» северных территорий» символично происходит после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, который ранее обещал лично поставить точку в вопросе о принадлежности Курил.
Evo-rus.comвчера в 02:39
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На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
REGNUMвчера в 15:44

Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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Борис Джонсон назвал противников прививок полоумными одержимыми

"Антипрививочники" одержимы своими навязчивыми идеями и "могут поставить под угрозу миллионы жизней", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Anewsвчера в 14:23
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