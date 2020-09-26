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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:59
Вести.Ru

Задерживать Багинскую все же не стали

Вести.Ruвчера в 09:51
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новостивчера в 10:44
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звездавчера в 10:14
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ruвчера в 07:59
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАССвчера в 07:55

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ruвчера в 10:35

Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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