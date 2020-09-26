Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о 99 задержанных на «Женском марше» в Минске

Коммерсантъвчера в 10:47
РБК

СМИ сообщили о задержании журналисток на «Женском марше» в Минске

РБКвчера в 11:07
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звездавчера в 10:14
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новостивчера в 10:44
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:59
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАССвчера в 07:55

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости25 сентября в 04:58
55

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил ряд соседних государств в попытке ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии.
Lenta.ru19:34

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
17

Губернатор посоветовал не расслабляться жителям Тверской области

Напомним, что Игорь Руденя регулярно проводит прямые эфире, вопросы для которых составляют на основе обращений граждан и актуальных тем, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях.
ТОП Тверь25 сентября в 14:23
10

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
496