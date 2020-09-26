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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ru07:59
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звезда10:14
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новости10:44
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфакс08:02
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русском10:59
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАСС07:55
Московский Комсомолец

Правозащитники насчитали более 100 задержанных в Минске

Московский Комсомолец23 сентября в 15:46

В «Уфе» не рассматривают увольнение Евсеева после разгрома от «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ.
Metaratings13:01

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК16:11