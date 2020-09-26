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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русском10:59
Газета.Ru

В Минске завершился «женский марш»

Газета.Ru10:29
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфакс08:02
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новости10:44
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звезда10:14
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ru07:59
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАСС07:55

Ожирение и курение повышают риск развития сепсиса при коронавирусе

Отмечается, что всего ученые проанализировали досье на 3199 больных с тяжелой формой течения инфекции и на 10154 пациента с развившимся на терминальной стадии заболевания сепсисом.
Телеканал Санкт-Петербург10:25

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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