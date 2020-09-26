Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
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Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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