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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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Национальная служба новостей

Тихановская прокомментировала субботний «женский марш» в Минске

Национальная служба новостей12:04
RT на русском

В ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста

RT на русском10:59
Цензуры.Нет

На акциях протеста в Минске задержаны несколько десятков человек

Цензуры.Нет23 сентября в 13:56
РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новости10:44
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфакс08:02
Московский Комсомолец

Правозащитники насчитали более 100 задержанных в Минске

Московский Комсомолец23 сентября в 15:46
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звезда10:14

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)08:51
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