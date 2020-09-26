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Известия

Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

РИА Новости10:44
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ru07:59
ТАСС

Марш оппозиции завершился в центре Минска

ТАСС10:12
Говорит Москва

Правозащитники сообщили о 100 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Говорит Москва13:45
Ведомости

В Минске начались задержания участников протестного марша

Ведомости08:45
РБК

В Минске задержали участниц «Женского марша»

РБК08:20
Газета.Ru

В Минске на «женском марше» задержали 59 человек

Газета.Ru12:18

Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети «Твиттер» фотографию с изображением космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для полета на высоту примерно 18 километров.
Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением
Мойка7814:27

Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.
REGNUM11:17
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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МИД Франции сообщил о готовности помочь Украине после крушения Ан-26

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение военного самолета Ан-26 ВВС Украины уже извлечены из-под обломков.
REGNUM14:34

Байден пообещал разобраться с полицией и сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае победы на выборах, создать национальную комиссию для выработки политики в отношении случаев применения полицией чрезмерной силы.
Вести.Ru14:19
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