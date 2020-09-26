Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Смотрите также
Задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
Правозащитники сообщают о 100 задержанных на акциях в Белоруссии
В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции
Семья Софии Конкиной впервые прокомментировала ее смерть
Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Врач назвал способ определить рак по виду ногтей
Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
Силовики применили водометы против протестующих в Минске
В Минске десятки людей задержаны в день инаугурации Лукашенко
Правозащитники сообщают о 100 задержанных на акциях в Белоруссии
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
«Черные ящики» извлекли из обломков разбившегося под Харьковом Ан-26
«Зенит» забил шесть голов в ворота «Уфы»
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. «Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».В источнике
Подробнее о событии