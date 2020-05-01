Согласно информации, имеющейся у News.ru, часть изменений в сфере экономики вступят в силу и начнут действовать в России с 1 мая. Одним из главных новшеств является ограничение максимального размера комиссии банка за осуществление переводов, которые проводят физические лица.

Несколько экономических изменений будут введены в России в мае

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В России за сутки зафиксировано 9 623 случая заражения коронавирусом Всего в стране выявлено 124 054 случая заражения COVID-19. С начала эпидемии умерли 1 222 человека.

Общество В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135 Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области. 287

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 82

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количества для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 656

Футбол Лаутаро Мартинес сообщил «Интеру», что хочет перейти в «Барселону» Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил руководству миланского клуба, что хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Происшествия Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус По информации оперштаба на 11:00, пятницы, 1 мая на территории Кузбасса за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 143

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Здоровье Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение». 66

Происшествия На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19. 1

Здоровье Глава Минздрава назвал число подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.

Происшествия В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале. 3

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 22