Коронавирус
MetaratingsНесколько футболистов ЦСКА могли переболеть коронавирусом
Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро признался, что он, равно как и несколько футболистов клуба, могли переболеть коронавирусом ещё в феврале на испанских сборах.
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Тренер ЦСКА предположил, что несколько игроков могли переболеть коронавирусом в феврале
Чемпионатвчера в 20:12
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Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Политика
Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом
Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру 09:16
Общество
Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходится на Москву и Московскую область.
RT на русском 08:50
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Здоровье
В Петербурге снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.
Телеканал Санкт-Петербург 10:22
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Авто
Porsche Boxster переделали в гибрид Supra и Megane RS
Испанский дилер Cohen & Cars продает необычный автомобиль: Porsche Boxster 1997 года с полностью оригинальным кузовом и салоном.
Motor 10:55
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Музыка
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Политика
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Здоровье
Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Около 40% россиян, у которых накануне был выявлен коронавирус, не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 11:48
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, объясняет механизм образования загадочного астероида Оумуамуа — межзвездного тела необычной формы, прилетевшего в Солнечную систему в 2017 году.
РИА Новости 11:19
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Живая Кубань 08:08
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Общество
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 06:35