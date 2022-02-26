Московский КомсомолецНесколько китайских банков ограничили выдачу средств на покупку российского сырьяКак минимум два государственных банка Китая ограничили выдачу средств на покупку российского сырья.Московский КомсомолецОфшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы для покрытия сделок с российскими сырьевыми экспортерами.Konkurent.ruОднако издание finanz.ru со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает: банки Китая присоединились к антироссийским санкциям.LentaChel.ruАккредитивы в юанях по-прежнему доступны для некоторых клиентов при условии одобрения со стороны высшего руководства, сообщили источники Bloomberg.Profinance.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLentaChel.ruKonkurent.ruИА Красная ВеснаЭкономика сегодняРБК ИнвестицииКапитал страныНовые ИзвестияПодробнее о событииКитайские банки прекратили обслуживать экспорт в РФНовые Известиявчера в 12:37Bloomberg сообщил о санкциях китайских банков в отношении РоссииИА Красная Веснавчера в 13:22Банки Китая начали ограничивать финансирование закупок российского сырья — BloombergProfinance.ruвчера в 13:19Два китайских банка приняли решение ограничить финансирование сделок с российскими товарамиBanki Loansвчера в 13:35Два китайских банка ограничили финансирование сделок с товарами из РФЭкономика сегоднявчера в 11:53Два китайских банка ограничили финансирование закупок российских товаровРБК Инвестициивчера в 11:25Два китайских банка ограничивают финансирование сделок с товарами из РФГазета.Ruвчера в 11:24Показать ещёОценить34Поделиться