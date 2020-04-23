Коронавирус
REGNUMНесколько клубов АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона
Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.
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Клубы АПЛ не могут договориться о возобновлении сезона, они опасаются повторного заражения
Спорт день за днем01:39
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Экономика
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РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
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Общество
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Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
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Происшествия
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
АиФ Санкт-Петербург 04:45
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Политика
В Кремле высказались о возможном сокрытии Китаем данных о COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия КНР какой-либо информации о коронавирусе, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Киберспорт
World of Tanks празднует 10-летний юбилей
От имени команды World of Tanks я хочу поблагодарить игроков за то, что они поддерживали нас все эти годы.
News.ru 21 апреля в 04:34
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой.
StarHit.ru 01:11
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
Автоновости дня 03:36
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
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Общество
Китай выделит ВОЗ еще $30 млн на борьбу с пандемией
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ТАСС 04:22
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
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Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
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Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08