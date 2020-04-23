Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.

Несколько клубов АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

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