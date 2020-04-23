Коронавирус

REGNUMREGNUMНесколько клубов АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.
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Клубы АПЛ склоняются к досрочному завершению сезона

Газета.Ru08:49

Ряд клубов АПЛ склоняется к досрочному завершению сезона

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Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

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СМИ: Клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

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Некоторые клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

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Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
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Космос

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Общество

Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
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Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
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Здоровье

Коронавирус может вызывать инсульты у 30-40-летних людей

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Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
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Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

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На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра опубликованы на сайте правительства.
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Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
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Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции

Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
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Общество

Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным

Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
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Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Коммерсантъ 05:59
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Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
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Общество

В России появится единый центр контроля за водителями

В России создадут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), куда будет стекать информация со всех дорожных видеокамер страны.
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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

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Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Общество

ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
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