Коронавирус
REGNUMНесколько клубов АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона
Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.
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Клубы АПЛ не могут договориться о возобновлении сезона, они опасаются повторного заражения
Спорт день за днем01:39
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Космос
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В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 11:32
Общество
Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса
Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Здоровье
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Нейрохирурги из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке выявили, что коронавирус приводит к коварным осложнениям у относительно молодых людей в возрасте 30-40 лет.
Плюс один +1 10:13
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра опубликованы на сайте правительства.
32CARS.ru вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
Общество
Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным
Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Здоровье
Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
Общество
В России появится единый центр контроля за водителями
В России создадут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), куда будет стекать информация со всех дорожных видеокамер страны.
Компания 01:21
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
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Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Общество
ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08