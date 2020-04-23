Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.

Происшествия Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами». 424

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 11

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Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,9K

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Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 48

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 113

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 110

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 234

Здоровье Коронавирус может вызывать инсульты у 30-40-летних людей Нейрохирурги из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке выявили, что коронавирус приводит к коварным осложнениям у относительно молодых людей в возрасте 30-40 лет.

Политика Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. 74

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 375

Происшествия Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции. 1

Общество Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате. 21

Общество В России появится единый центр контроля за водителями В России создадут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), куда будет стекать информация со всех дорожных видеокамер страны. 52

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K