Коронавирус
REGNUMНесколько клубов РПЛ могут выступить за завершение сезона
Москва, 30 апреля 2020, 13:32 — REGNUM За досрочное завершение сезона выступили большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 апреля заявил комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
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Нобель Арустамян: Десять клубов РПЛ поддерживают досрочное завершение чемпионата
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