Москва, 30 апреля 2020, 13:32 — REGNUM За досрочное завершение сезона выступили большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 апреля заявил комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Несколько клубов РПЛ могут выступить за завершение сезона

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД. 117

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 1

Происшествия Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 245

Футбол «ПСЖ» будет признан чемпионом Франции «ПСЖ» будет признан чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата, сообщает заместитель главного редактора L’Équipe Жоэль Доминигетти в своём "твиттере".

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 123

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. 2,2K

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. 997

Кино Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука». 1

Экономика Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 29

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 29

Спорт Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.

Происшествия Убийце проституток в России отказали в смягчении наказания Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание лидеру банды сутенеров Дмитрию Чудинову, осужденному к 20 годам заключения за массовое убийство российских проституток.

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 1K

Общество В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто. 26

Политика Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, передает . 1,1K