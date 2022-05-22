Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
, что за строительство модулей для «Арктик СПГ 2» отвечают пять китайских фирм: Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.
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