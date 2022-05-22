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Несколько компаний КНР заявили о возможной остановке участия в «Арктик СПГ-2»

Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
Известия
В издании отметили
, что за строительство модулей для «Арктик СПГ 2» отвечают пять китайских фирм: Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.
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Планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
Рамблер
Очереди планируется ввести в 2023, 2024 и 2025 годах.
РИА Новости

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Несколько компаний из КНР могут остановить поставки для «Арктик СПГ — 2»
ИА Красная Весна03:52
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SCMP: пять китайских компаний могут приостановить участие в проекте «Арктик СПГ — 2»
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