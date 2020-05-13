Первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в РФ ближе к последней декаде июля. Об этом в среду сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

с чего всё началось

Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 799

Политика Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты. 2

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 691

Экономика Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса. 1

Политика Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин «Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам. 3

Политика Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19. 20

Общество В Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах онлайн Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе совещания президиума Российского союза ректоров инициировал проведение выпускных в вузах в онлайн-формате в целях профилактики COVID-19.

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 5

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 132

Общество МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. 1

Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Культура Они все знали: пять фантастических книг про эпидемии Альбер Камю, "Чума", 1947 год Нельзя было обойти стороной и это известное произведение французского писателя, которое сейчас часто упоминается в контексте дискуссий про инфекции и прошлые пандемии.

Экономика Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда. 8