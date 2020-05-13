Коронавирус
РБКГлавным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину
Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в РФ ближе к последней декаде июля. Об этом в среду сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.ТАСС06:17
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Министр здравоохранения рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса
Государственная Дума РФ06:30
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
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RT на русском 04:04
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Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:41
Общество
В Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах онлайн
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе совещания президиума Российского союза ректоров инициировал проведение выпускных в вузах в онлайн-формате в целях профилактики COVID-19.
Инфорос 08:18
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
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Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
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Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
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Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Культура
Они все знали: пять фантастических книг про эпидемии
Альбер Камю, "Чума", 1947 год Нельзя было обойти стороной и это известное произведение французского писателя, которое сейчас часто упоминается в контексте дискуссий про инфекции и прошлые пандемии.
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Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
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Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
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Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
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Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
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Здоровье
79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом
Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59