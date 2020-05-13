Коронавирус

РБКРБКГлавным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину

Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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с чего всё началось

В Минздраве назвали срок появления вакцин от коронавируса

Первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в РФ ближе к последней декаде июля. Об этом в среду сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
ТАСС06:17

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Главным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину

РБК06:55

Министр здравоохранения рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса

Государственная Дума РФ06:30

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

RT на русском06:48

В Минздраве назвали вакцину главным условием снятия ограничений

РИА Новости08:14

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Интерфакс06:09

В Минздраве назвали срок появления вакцин от коронавируса

ТАСС06:17

В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при коронавирусе

Lenta.ru06:24
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 08:40
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
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Политика

Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам

К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
Эхо Москвы вчера в 15:01
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Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса.
Рамблер 08:40
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Политика

Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам

Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:41
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Общество

В Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах онлайн

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе совещания президиума Российского союза ректоров инициировал проведение выпускных в вузах в онлайн-формате в целях профилактики COVID-19.
Инфорос 08:18
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,5K
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
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Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

REGNUM 06:55
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
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Общество

Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии

Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
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Общество

МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года

Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
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Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
339
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
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Культура

Они все знали: пять фантастических книг про эпидемии

Альбер Камю, "Чума", 1947 год Нельзя было обойти стороной и это известное произведение французского писателя, которое сейчас часто упоминается в контексте дискуссий про инфекции и прошлые пандемии.
РБК 09:03
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
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Гаджеты

У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»

Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
3DNews 07:27
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:13
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Здоровье

79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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