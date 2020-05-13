Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНесколько препаратов от коронавируса включат в клиническую практику РФ

Ряд препаратов для лечения COVID-19 будет внедрен в клиническую практику в ближайшее время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 13 мая, на пленарном заседании Госдумы.
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Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 скоро введут в клиническую практику

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Мурашко: Несколько препаратов от COVID-19 скоро войдут в практику

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