Ряд препаратов для лечения COVID-19 будет внедрен в клиническую практику в ближайшее время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 13 мая, на пленарном заседании Госдумы.

Несколько препаратов от коронавируса включат в клиническую практику РФ

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