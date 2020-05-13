Коронавирус
Вечерняя МоскваНесколько препаратов от коронавируса включат в клиническую практику РФ
Ряд препаратов для лечения COVID-19 будет внедрен в клиническую практику в ближайшее время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 13 мая, на пленарном заседании Госдумы.
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Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
The GEEK 11:05
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани: где и как получить
Как получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани Специалисты ПФР разъясняют, что получить 10 тысяч рублей в Рязани можно будет на основании заявления, которое нужно подать дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично (" Госуслуги") - в клиентских службах Пенсионного фонда России.
КП - Рязань 05:54
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
Здоровье
Премьер Украины: отмены карантина требуют «политические спекулянты»
Киев, 13 мая 2020, 16:17 — REGNUM Полной отмены карантина на Украине требуют «политические спекулянты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая.
REGNUM 09:17
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Общество
В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время
Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Lenta.ru 08:17
Здоровье
«Оборудование опасно для пациентов»: врачи рассказали о недостатках российских аппаратов ИВЛ
Российские врачи изначально с опасением относились к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», предположительно из-за которых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.
Forbes 11:38
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv вчера в 04:55
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
News.ru 11:47
Общество
В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
Наука
В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор
Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.
МИР 24 04:19
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт 03:46
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Космос
Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий
Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48