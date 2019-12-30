Армия и оружие
Life.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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Целю ракетного удара вблизи аэропорта Багдада стали колонны шиитских формирований
Эхо Москвывчера в 21:04
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Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Just Security: Трамп лично решил остановить военную помощь Киеву
Выделение военной помощи Украине было остановлено по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа, 2 января сообщил ресурс Just Security.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Авто
В Токио представят Mazda CX-5 для ралли
Уже 10 января откроет двери автовыставка тюнинга в Токио.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Происшествия
Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля
Транспорт
Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными
В праздничные дни автолюбители смогут бесплатно припарковать свою "ласточку" на всех улицах, а по воскресеньям - только там, где за час стоянки не берут 380 рублей.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Политика
Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео
В одной из машин находился глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Культура
Пугачева в красной юбке отожгла на концерте
На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Происшествия
Найдено тело третьей жертвы пожара в Астрахани
ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило, что тело третьей жертвы пожара в старинном многоквартирном особняке обнаружено во время разбора завалов, передает Интерфакс.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия