Армия и оружие

Life.ruLife.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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СМИ: ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на аэропорт Багдада

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При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек

Коммерсантъвчера в 19:49

Целю ракетного удара вблизи аэропорта Багдада стали колонны шиитских формирований

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По меньшей мере восемь человек погибли при обстреле Багдада

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При обстреле аэропорта Багдада погибли пять членов шиитского ополчения

РИА Новостивчера в 19:45
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Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
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Британский журнал признал Крым российским

Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Газета.Ru вчера в 16:49
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
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Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Гаджеты

Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор

NewInform 01 января в 09:42
Игры

В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

CyberSport.ru вчера в 04:49
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

ТК Звезда вчера в 09:39
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru 01 января в 12:40
Финансы

Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Sputnik Молдова 01 января в 13:20
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Политика

Just Security: Трамп лично решил остановить военную помощь Киеву

Выделение военной помощи Украине было остановлено по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа, 2 января сообщил ресурс Just Security.
Красная весна вчера в 23:07
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Авто

В Токио представят Mazda CX-5 для ралли

Уже 10 января откроет двери автовыставка тюнинга в Токио.
ГЛАС.RU 03:07
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля

Москва 24 вчера в 20:18
Транспорт

Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными

В праздничные дни автолюбители смогут бесплатно припарковать свою "ласточку" на всех улицах, а по воскресеньям - только там, где за час стоянки не берут 380 рублей.
Российская газета 03:30
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео

В одной из машин находился глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости 01:45
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:32
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Пугачева в красной юбке отожгла на концерте

На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Чистовик вчера в 01:35
Происшествия

Найдено тело третьей жертвы пожара в Астрахани

ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило, что тело третьей жертвы пожара в старинном многоквартирном особняке обнаружено во время разбора завалов, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 16:09
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
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