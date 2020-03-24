Финансы

РБКРБКНесколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 20 марта. Увеличить стоимость кредитования планировали и в банке «Зенит». При этом в ВТБ и Почта Банке пока что не собираются пересматривать ставки по кредитам и вкладам.
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с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

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Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?

Lenta.ruвчера в 17:02

В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 15:24

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБКвчера в 02:21

Российские банки начали массово повышать ставки по ипотеке

Znak.comвчера в 01:42

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ruвчера в 03:24

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ru23 марта в 21:46
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Общество

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
ТАСС вчера в 22:56
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Грани.ру 23 марта в 09:55
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ вчера в 05:00
Общество

80% россиян перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса

Порядка 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Футбол

Смолов: Рамос сказал, что надо было приезжать в Испанию раньше

RT на русском вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
РБК 23 марта в 11:37
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК вчера в 19:13
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
SpeedMe вчера в 04:14
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru 23 марта в 12:05
Футбол

Карпин — о коронавирусе: «Очень нехорошо все. Хотелось бы ошибиться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением об опасности коронавируса.
Sport24.ru вчера в 20:55
Здоровье

Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Live24 вчера в 08:12
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
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