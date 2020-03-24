Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 20 марта. Увеличить стоимость кредитования планировали и в банке «Зенит». При этом в ВТБ и Почта Банке пока что не собираются пересматривать ставки по кредитам и вкладам.

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

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