Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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Лидером по количеству ДТП в России стала Тува
Меньше всего аварий с пострадавшими в 2019 году зафиксировано в Чеченской Республике (76 ДТП на 100 тыс. машин), Чукотском автономном округе, Свердловской области, Республике Ингушетия, Ростовской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Московской области, Новосибирской области, Томской области и Республике Дагестан — менее 200 ДТП с пострадавшими.
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В России «налог с налога» на недвижимость признали незаконным
Верховный суд постановил не включать в кадастровую стоимость недвижимости налог на добавленную стоимость (НДС).
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Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
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Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
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Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.