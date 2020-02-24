Экономика

Газета.RuГазета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России

По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
Читать в источнике
Комментировать464
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомости16:00

Подробнее о событии

В России закроются три сахарных завода

РБК23:15

«Ведомости»: в России могут закрыться несколько сахарных заводов

ТАСС22:20

СМИ узнало об угрозе закрытия ряда сахарных заводов в России

РИА Новости21:34

Сахарные заводы в России оказались под угрозой закрытия

Эхо Москвы22:17

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Lenta.ru20:31

В России закрывается очередной сахарный завод

Коммерсантъ16:44

В России закрываются сахарные заводы

Ведомости16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Российская газета 10:18
Экономика

Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей

Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
URA.Ru 21:45
Общество

Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
РБК 23:00
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Наука

Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет

Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Anonsens вчера в 17:42
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor вчера в 18:11
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев сообщил, что российские самолеты ВКС не наносили никаких ударов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.
Народные новости 15:13
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Astera 12:09
Общество

В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому

Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.
Красная весна 21:08
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru 22:43
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:00
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 2500 человек

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек.
РБК вчера в 22:42
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Авто

В Улан-Удэ продают раритетный «Лэнд Крузер» 1982 года

Ярко-жёлтый раритетный "Лэнд Крузер" из Улан-Удэ попал в подборку самых крутых и интересных машин Портал Дром.ру. представил подборку из самых крутых и интересных машин которые выставлены на продажу.
Байкал-Daily 21:23
Здоровье

Диетолог и священник рассказали, кому нельзя соблюдать Великий пост

Диетолог и священник рассказали, каким категориям людей не следует соблюдать Великий пост.
Актуальные Новости 12:48
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 22 февраля в 07:24
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Шоу-бизнес

Шепелев раскрыл свои планы после ухода с Первого канала

iReactor 21:25
Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем 09:54
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Нева Спорт 13:53
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Экономика

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Известия 16:01
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Shraibikus News 22 февраля в 03:48
Происшествия

Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске

В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.
РЕН ТВ 03:40
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:56
Общество

В Японии умер старейший мужчина на земле

Life.ru 20:31
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Космос

Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru 01:52
Интернет

Facebook заплатит пользователям за голосовые записи

Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Astera 22 февраля в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное