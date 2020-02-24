Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
Читать в источнике
Оценить1,9K
с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Армия и оружие
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Здоровье
Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Авто
Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Происшествия
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Космос
В Самаре построят планетарий и астрономический парк
Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Политика
Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России
Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Космос
Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО
Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Интернет
ИБ-эксперт назвал три основных угрозы мобильной приватности в 2019 году
Среди основных типов угроз для мобильной приватности, получивших широкое распространение в 2019 году Чебышев выделил три - сталкерское ПО, вредоносное рекламное ПО и эксплуатация злоумышленниками службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Services.
Футбол
«Интер» и «Лудогорец» в рамках Евролиги сыграют без зрителей
Матч между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет 27 февраля на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане.
Авто
Volkswagen готовится к выходу нового Volkswagen Touareg R
Официальная премьера нового Volkswagen Touareg R состоится на Женевском автосалоне.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Экономика
В Конституции предлагают расширить функции Центробанка
Расширение функций Центрального банка России поддержала рабочая группа по изменению Конституции.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Политика
66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции
Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Здоровье
Власти Закарпатья готовятся принимать украинских заробитчан из пострадавшей от коронавируса Италии
В Закарпатье созывают срочное совещание противоэпидемической комиссии из-за возвращения в регион украинских заробитчан из Италии, где на днях зарегистрировали масштабную вспышку коронавируса.