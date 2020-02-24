Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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Здоровье
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета».
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
Второе место после Китая по числу заражённых занимает Япония. По последним данным, коронавирус там обнаружили у 751 человека.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Футбол
«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Общество
Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд
В этом году аномальная зима в Москве сможет побить абсолютный температурный рекорд по теплу, поставленный 59 лет назад.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Здоровье
Из-за патологии у женщины в мочевом пузыре вырабатывался алкоголь
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.