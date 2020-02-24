Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

По словам Бодина, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

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