Экономика

ДождьДождьВ России закроются три сахарных завода

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года в России не смогут работать три сахарных завода из-за низких цен на продукцию. Об этом сообщил глава правления Союзроссахара Андрей Бодин, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
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