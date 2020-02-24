Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года в России не смогут работать три сахарных завода из-за низких цен на продукцию. Об этом сообщил глава правления Союзроссахара Андрей Бодин, пишут «Ведомости».

В России закроются три сахарных завода

Происшествия Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.