Экономика
ДождьВ России закроются три сахарных завода
В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года в России не смогут работать три сахарных завода из-за низких цен на продукцию. Об этом сообщил глава правления Союзроссахара Андрей Бодин, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить3,5K
с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомости24 февраля в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Тульские власти помогут найти работу сотрудникам закрывающегося сахарного завода
ТАСС25 февраля в 03:20
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
Футбол
«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ
Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
Армия и оружие
Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах
Политика
Президент Болгарии раскритиковал ход переговоров о снижении цен на российский газ
Болгарский лидер отметил, что восемь стран стали участниками газовой сделки между «Газпромом» и Еврокомиссией, продолжал Радев, и только Болгария не получила снижения цен.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Политика
Пять лет назад был убит политик Борис Немцов
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Футбол
«Лион» переиграл «Ювентус» в Лиге Чемпионов
В первом мачте 1/8 финала туринский «Ювентус» на выезде уступил «Лиону». Французский клуб переиграл «Старую Синьору» со счётом 1:0.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Наука
Кошкам, посещая ветеринара, пережить стресс помогает кошачья музыка
Происшествия
Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.