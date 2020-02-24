Экономика
Piter.tvНесколько сахарных заводов закрываются в России
Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ. Повлиять на экономику производств могут только мировые и внутренние цены на сахар. Ранее эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомости24 февраля в 16:00
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Тульские власти помогут найти работу сотрудникам закрывающегося сахарного завода
ТАСС25 февраля в 03:20
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