Экономика

Piter.tvPiter.tvНесколько сахарных заводов закрываются в России

Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ. Повлиять на экономику производств могут только мировые и внутренние цены на сахар. Ранее эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки.
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомости24 февраля в 16:00

Подробнее о событии

В России прекращают работу три сахарных завода

Общественное телевидение России25 февраля в 17:39

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

Коммерсантъ25 февраля в 14:38

В России закрываются сахарные заводы

Ведомости24 февраля в 16:00

Владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии

РБК25 февраля в 08:06

Тульские власти помогут найти работу сотрудникам закрывающегося сахарного завода

ТАСС25 февраля в 03:20

Власти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области

РИА Новости25 февраля в 03:56

На российском сахарном заводе назвали причину закрытия

Lenta.ru25 февраля в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Футбол

Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Спорт-Экспресс вчера в 13:15
Армия и оружие

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Авто

Skoda выпустила 7-миллионную Octavia

Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Автостат вчера в 03:43
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
РБК вчера в 16:57
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
Говорит Москва вчера в 23:20
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:02
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
РБК вчера в 21:00
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия

Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство

В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
REGNUM вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия Меладзе

Недавно экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала редкое фото с сыном известного продюсера.
Дни24 вчера в 11:11
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Происшествия

В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

RT на русском 00:46
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Футбол

В Парагвае вратарь забил курьёзный гол в свои ворота

В матче парагвайского чемпионата «Хенераль Диас» - «Гуаренья» (1:1) случился курьёзный момент.
Евро-футбол.ру вчера в 06:38
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Происшествия

В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
ТАСС вчера в 05:21
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 25 февраля в 14:16
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное